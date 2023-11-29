Глава ЕК: Украина выполнила почти все требования для вступления в Евросоюз

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Украинскому руководству удалось выполнить практически все требования, необходимые для организации переговорного процесса по поводу присоединения страны к ЕС.

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Об этом заявила председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен. Она напомнила, что Украина — страна-кандидат на вступление в Евросоюз.

"Они выполнили все необходимые требования почти для всех семи шагов, которые мы просили их сделать", — приводит газета Politico комментарий руководителя ЕК.

Ранее немецкий предприниматель Ким Дотком сообщил, что Евросоюз кормит Киев "символическими обещаниями", говоря о возможности Украины присоединиться к организации в ближайшем будущем.