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Глава ЕК: Украина выполнила почти все требования для вступления в Евросоюз

0:45
Мир

Украинскому руководству удалось выполнить практически все требования, необходимые для организации переговорного процесса по поводу присоединения страны к ЕС.

Глава ЕК: Украина выполнила почти все требования для вступления в Евросоюз
Фото: CreativeCommons by motiqua is licensed under CC BY 2.0.

Об этом заявила председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен. Она напомнила, что Украина — страна-кандидат на вступление в Евросоюз.

"Они выполнили все необходимые требования почти для всех семи шагов, которые мы просили их сделать", — приводит газета Politico комментарий руководителя ЕК.

Ранее немецкий предприниматель Ким Дотком сообщил, что Евросоюз кормит Киев "символическими обещаниями", говоря о возможности Украины присоединиться к организации в ближайшем будущем.

Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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