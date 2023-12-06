Newsweek: Зеленский столкнулся с чередой неудач

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В последнее время президент Украины Владимир Зеленский терпит одни неудачи. Как сообщает издание Newsweek, в настоящее время лидер киевского режима находится в очень тяжёлом положении, причём, по всем фронтам.

Фото: edition.cnn.com

Дело в том, что Запад отказывается отправлять Украине дополнительную поддержку. В то же время, боевики Вооружённых сил Украины не добиваются никаких успехов, тогда как Россия становится только сильнее.

"После отказа Болгарии передать Киеву сто единиц бронетехники стало понятно, что беда не приходит одна, если говорить о невезении Владимира Зеленского", — отмечается в материале.

По мнению экспертов, теперь Украину ждут тяжёлые времена. И в том числе, это связано с тем, что западные элиты и всё западное общество устали от войны.