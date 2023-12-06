В американском сенате предупредили, что США бросят Украину

США намерены оставить Украину без помощи, предупредил сенатор-демократ от штата Коннектикут Крис Мёрфи.

Фото: ctmirror.org by Mark Pazniokas

Журналисты попросили его прокомментировать перспективы выделения из бюджета дальнейшей крупной финансовой помощи Киеву.

"Я просто не думаю, что есть какие бы то ни было сомнения насчёт того, что мы вот-вот бросим Украину", — ответил им конгрессмен.

В результате, по его мрачным прогнозам, Россия не только войдёт в Киев, но и нападёт на какую-то из стран НАТО.

"Республиканцам придётся уживаться с тем фактом, что наши сыны и дочери будут сражаться, когда Владимир Путин войдёт маршем в страну НАТО. Они будут оплакивать тот день, когда решили заниматься политическими играми", — предрёк Мёрфи.

Белый дом запросил у Конгресса около 106 миллиардов долларов на помощь Украине и Израилю. Во временный бюджет эти расходы не включили, и дальнейшая их судьба под вопросом.