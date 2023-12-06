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В Европе задержаны двое подозреваемых в участии в побеге Артёма Усса из Италии

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Мир

В Европе задержаны двое подозреваемых в участии в побеге Артёма Усса из Италии. Об этом сообщает издание Fatto Quotidiano.

В Европе задержаны двое подозреваемых в участии в побеге Артёма Усса из Италии
Фото: Социальные сети Артёма Усса

Шестерых человек подозревают в помощи Уссу, но на данный момент задержаны только отец и сын — Владимир и Борис Йованчичи, проживающие в Италии и Хорватии, соответственно. По информации следователей, мужчины имеют боснийское происхождение, а у Бориса Йованчича есть автомобиль Volvo V60, предположительно, использованный для вывоза Усса из Италии.

Имена ещё трёх подозреваемых также были названы следователями. Ими являются сербы, а также гражданин Словении.

Ранее стало известно, что власти Соединённых Штатов готовы заплатить $7 млн за информацию, которая поможет найти и задержать сына бывшего губернатора Красноярского края Артёма Усса.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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