Итальянские следователи выдвинули новую версию бегства сына губернатора Красноярского края Артёма Усса из страны. Они считают, что он мог подделать документы и вылететь по ним за границу на частном самолёте. Итальянское правосудие полагает, что помочь в этом Уссу могли российские спецслужбы.
Напомним, что Артём Усс, которого из Италии должны были экстрадировать в США по уголовному делу, сбежал в Милане из-под домашнего ареста 23 марта. Как сообщили ранее в правоохранительных органах страны, он срезал электронный браслет, сел в неизвестный автомобиль и покинул страну неизвестным путём. Сейчас о его местонахождении ничего неизвестно.
La Repubblica со ссылкой на следствие пишет, что у Усса могла быть целая сеть сообщников.
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