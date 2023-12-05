Бывший партнёр Летисии обвинил её в измене королю Испании Филиппу

1:39 Your browser does not support the audio element. Мир

51-летняя супруга короля Испании Летисия оказалась в центре скандала из-за утверждений её бывшего возлюбленного Джейми Дель Бурго. В его книге "Летисия и я", еще не вышедшей официально, он рассказывает о продолжавшемся многие годы романе с королевой.

Фото: Wikipedia by Gobierno de Chile is licensed under CC BY 2.0

Знакомство пары произошло в 2000 году, за четыре года до свадьбы Летисии с Филиппом. Дель Бурго утверждает, что их отношения были серьезными, и в 2002 году он даже собирался сделать ей предложение. Однако тогда Летисия сообщила о новом мужчине в своей жизни, который был "дипломатом".

Не смотря на это, связь с Дель Бурго продолжалась, и даже в 2004 году, накануне свадьбы с королём, Летисия встречалась с ним и упрекала его за отсутствие предложения. Утверждается, что интимные отношения продолжались до 2011 года, когда Летисия, уже будучи матерью двух дочерей от короля Испании Филиппа, заявила, что больше не может встречаться, сообщает 7Дней.ру.

Дель Бурго также утверждает, что король Филипп посоветовал ему жениться на сестре Летисии Тельме, и даже намекнул, будто он знал об измене. Однако брак с Тельмой был недолгим, и вскоре они расстались.

Дель Бурго поведал, что может подтвердить свои слова фотографиями и перепиской с королевой. В одном из сообщений Летисия благодарит его за подаренную шаль и признается, что чувствует его обнятие, когда носит этот подарок.