Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс продолжит поддерживать Украину вопреки позициям ряда стран. Он обратил внимание, что на данное решение не повлияют позиция Словакии и Венгрии, как и политические перемены в Нидерландах.
В то же время, Столтенберг также указал, что готовность продолжать поддерживать Украину союзники военного блока демонстрируют не только на словах, но и на деле.
"Я уверен, что союзники по НАТО продолжат оказывать существенную и значительную поддержку Украине", — заявил он в интервью украинскому телеканалу ICTV.
В качестве примеров решимости стран-членов НАТО продолжать поддерживать Украину Столтенберг отметил, в том числе, обязательства по передаче дополнительных систем противовоздушной обороны и формирование центра для обучения украинских пилотов управлению истребителями F-16 в Румынии.
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