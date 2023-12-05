Столтенберг: НАТО будет поддерживать Украину вопреки позициям ряда стран

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс продолжит поддерживать Украину вопреки позициям ряда стран. Он обратил внимание, что на данное решение не повлияют позиция Словакии и Венгрии, как и политические перемены в Нидерландах.

Фото: Openverse by Håkan Dahlström is licensed under CC BY 2.0

В то же время, Столтенберг также указал, что готовность продолжать поддерживать Украину союзники военного блока демонстрируют не только на словах, но и на деле.

"Я уверен, что союзники по НАТО продолжат оказывать существенную и значительную поддержку Украине", — заявил он в интервью украинскому телеканалу ICTV.

В качестве примеров решимости стран-членов НАТО продолжать поддерживать Украину Столтенберг отметил, в том числе, обязательства по передаче дополнительных систем противовоздушной обороны и формирование центра для обучения украинских пилотов управлению истребителями F-16 в Румынии.