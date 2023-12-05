Финляндия будет производить боеприпасы для Киева

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Глава оборонного ведомства подчеркнул, что решение о производстве будет принято в самое ближайшее время, вероятно до 25 декабря.

Фото: Телеграм-канал "Кровавая барыня"

"Намерение состоит в том, чтобы поддержать Украину еще сильнее, чем сейчас. В то же время мы еще больше повысим готовность Финляндии и стран Северной Европы к производству боеприпасов", - сказал Хяккянен.

По данным издания IltaLehti, стоимость производства снарядов оценивают в десятки миллионов евро. Власти Финляндии в ноябре сообщили, что выделяют Украине 20-й пакет военной помощи примерно на €100 млн. Всего Хельсинки на военные нужды Киева выделили около €1,5 млрд.

Ранее Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава российского дипведомства Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.

Напомним, Финляндия вступила в НАТО 4 апреля 2023 года. На такой шаг со стороны соседей в Кремле ответили, что Россия отреагирует на вступление Финляндии в Альянс, приняв контрмеры в тактическом и стратегическом плане.