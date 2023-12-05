Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обрадовался исключению России из международных организаций, сообщает в понедельник РБК-Украина со ссылкой на его комментарий в эфире национального телемарафона.
В ноябре РФ лишилась представительств в руководящих структурах Международной морской организации, ЮНЕСКО, Организации по запрещению химического оружия; кроме того, впервые с советских времён российских судей не избрали в Международный Суд ООН.
"Это был черный ноябрь российской дипломатии", — не без злорадства прокомментировал Кулеба.
Дипломат уверен в правильности усилий по международной изоляции РФ — по его мнению, земля под ногами России "должна гореть не только в Украине и других странах, но и везде, в том числе в международных организациях".
В прошлом году Алла Пугачева вместе с мужем Максимом Галкиным* покинули территорию России.