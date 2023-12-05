Кулеба потребовал, чтобы у России "горела земля под ногами"

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обрадовался исключению России из международных организаций, сообщает в понедельник РБК-Украина со ссылкой на его комментарий в эфире национального телемарафона.

Фото: "220222-D-BN624-0106" by U.S. Secretary of Defense is licensed under CC BY 2.0.

В ноябре РФ лишилась представительств в руководящих структурах Международной морской организации, ЮНЕСКО, Организации по запрещению химического оружия; кроме того, впервые с советских времён российских судей не избрали в Международный Суд ООН.

"Это был черный ноябрь российской дипломатии", — не без злорадства прокомментировал Кулеба.

Дипломат уверен в правильности усилий по международной изоляции РФ — по его мнению, земля под ногами России "должна гореть не только в Украине и других странах, но и везде, в том числе в международных организациях".