США и их союзники предоставляли украинским спецслужбам токсичные химикаты, заявил заместитель министра промышленности и торговли РФ Кирилл Лысогорский, возглавляющий российскую делегацию на 28-й сессии Конференции государств — участников ОЗХО.
Российская сторона обладает неоспоримыми доказательствами причастности США к этим злодеяниям, заверил замминистра.
"Такие токсичные химикаты передаются ВСУ и воюющим на стороне киевского режима иностранным наёмникам, — пояснил он. — Есть также сведения о применении агентами спецслужб киевского режима токсичных химикатов и психотропных веществ против руководства новых субъектов, вошедших в состав РФ".
Кроме того, Лысогорский возмутился намерениями Литвы вступить в Исполнительный совет ОЗХО. По мнению российского представителя, включение в организацию страны, в которой нет химической промышленности, затеяно по указке заокеанских кураторов, для того чтобы вытеснить РФ и сформировать антироссийское лобби. Он призвал Литву отозвать свою заявку.
Лыжник отморозил свое мужское достоинство. Также сообщается, что температура во время гонки опускалась до 15 градусов ниже нуля по Цельсию.