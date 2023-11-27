Россия уличила США в поставках ядохимикатов Украине

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США и их союзники предоставляли украинским спецслужбам токсичные химикаты, заявил заместитель министра промышленности и торговли РФ Кирилл Лысогорский, возглавляющий российскую делегацию на 28-й сессии Конференции государств — участников ОЗХО.

Фото: Шарий.net

Российская сторона обладает неоспоримыми доказательствами причастности США к этим злодеяниям, заверил замминистра.

"Такие токсичные химикаты передаются ВСУ и воюющим на стороне киевского режима иностранным наёмникам, — пояснил он. — Есть также сведения о применении агентами спецслужб киевского режима токсичных химикатов и психотропных веществ против руководства новых субъектов, вошедших в состав РФ".

Кроме того, Лысогорский возмутился намерениями Литвы вступить в Исполнительный совет ОЗХО. По мнению российского представителя, включение в организацию страны, в которой нет химической промышленности, затеяно по указке заокеанских кураторов, для того чтобы вытеснить РФ и сформировать антироссийское лобби. Он призвал Литву отозвать свою заявку.