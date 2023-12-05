Iltalehti: Финляндия закрыла все КПП на границе с РФ для размещения военных баз США в стране

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Финляндия приняла решение закрыть все контрольно-пропускные пункты (КПП) на границе с Россией. Как считает политолог Йохан Бэкман, это может быть обусловлено военными мотивами, возникшими по требованию НАТО.

Фото: openverse.org by Matti Mattila is licensed under CC BY 2.0

Эксперт добавляет, что принятие таких мер Финляндией связано с планами США установить в стране военную базу. По его словам, черновой вариант договора об оборонном сотрудничестве между Хельсинки и Вашингтоном уже готов.

Издание Iltalehti сообщает, что американские ВВС планируют размещение в аэропорту Рованиеми, что позволит базировать финским ВВС истребители F-35. Возможность размещения ядерного оружия в Финляндии также рассматривается.

По словам замминистра иностранных дел России Александра Грушко, действия Хельсинки негативно влияют на обстановку в Балтийском регионе и заставляют РФ предпринимать ответные шаги. Он отмечает, что Москва потребует от Финляндии принять все необходимые меры и разместить иностранные войска на своей территории, как все другие союзники.

"Мы вынуждены отвечать. Часть контрмер уже объявлена — это усиление на севере, создание Карельского корпуса и так далее", — отметил Грушко.