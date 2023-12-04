Финляндия расследует 400 преступлений на границе с РФ

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Граница Финляндии с Россией, где находятся самые оживлённые пункты пропуска, стала предметом расследования пограничной службы юго-восточной части Финляндии в связи с более чем 400 происшествиями преступности.

Фото: openverse.org by Matti Mattila is licensed under CC BY 2.0

По информации издания "Фонтанка", проводится 415 предварительных расследований, из которых 403 связаны с преступлениями на границе. Они включают незаконный въезд, вождение в нетрезвом состоянии и другие нарушения.

Более 50 людям отказали во въезде в Финляндию. Основными причинами были введённые ограничения для граждан России.

Тем временем Хельсинки отмечает значительное снижение числа мигрантов, прибывающих в Финляндию из России.