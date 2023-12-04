IL Fatto Quotidiano: Италия сдаётся — так и до "реабилитации" Достоевского дойдёт

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Одно из ведущих итальянских газет — "Репубблика" — взяла интервью у оперной певицы Анны Нетребко. Полтора года прошло с той поры, как ей пришлось отказаться от выступдения в Ла Скала.

Фото: Creativecommons by Arch_Sam is licensed under CC BY 2.0

Но всё меняется, есть "риск", что в Италии даже реабилитируют Достоевского, иронизирует издание IL Fatto Quotidiano.

А ведь совсем недавно итальянские театры отменяли балеты Чайковского и выступления российских музыкантов. Болонская ярмарка детской книги запрещала российских издателей и авторов.

Российским спортсменам запрещали участвовать в соревнованиях и заставляли выступать без флагов.

"Миланский университет Бикокка, проведя глубокое исследование, выяснил, что русским был некий Достоевский, якобы писатель, который вместе с Толстым, Чеховым, Пушкиным, Гоголем и другими мерзкими личностями представляет угрозу распространения путинской пропаганды, и приостановил проведение семинаров Паоло Нори по его произведениям", — говорится в материале (перевод "ИноСМИ").

Из конкурса "Дерево года" исключили тургеневский дуб, который также "вероломно оказался русским", отмечает IL Fatto Quotidiano. И так далее, и тому подобное.

И всё это под бурные овации атлантистской прессы. Которая теперь говорит о дипломатии и задвигает Зеленского в конец газетных материалов.

Эта самая пресса сейчас призывает к компромиссу между Москвой и Киевом до того, как все заметят фиаско НАТО, подчёркивается в материале.

Такими темпами есть риск, что они даже реабилитируют Достоевского, иронизирует итальянское издание.