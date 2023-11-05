"Роли приходилось буквально выбивать”: путь оперной певицы в России

9:25 Your browser does not support the audio element. Культура Музыка

Как стать оперным певцом и где получить эту профессию? Когда делать первые шаги по карьерной лестнице и где студент музыкального вуза может приобрести первый опыт? Об этом Pravda.Ru расспросила оперную певицу, лауреата престижных конкурсов Светлану Кирпу.

Фото: Pravda.Ru

— Где вы получили профессию оперной певицы?

— Я окончила Краснодарский музыкальный институт культуры. На момент поступления я уже обладала определенными умениями и навыками — без среднего музыкального образования в институты культуры и консерватории, как правило, не принимали. И на период обучения в вузе пришлась основная работа по освоению базы вокальной техники и ее ювелирного оттачивания, формулирование целей на будущее, принятие себя в мире оперного театра. Я накапливала репертуар, работала над развитием драматического мастерства, знакомилась с миром не только музыкального, но и театрального, изобразительного искусства.

— Когда вы начали делать первые шаги в профессии?

— Уже на первом курсе я поняла, что необходимо зарекомендовать себя как целеустремленного, трудолюбивого и жаждущего знаний музыканта. Этим я и занималась: принимала участие, как и другие студенты, в театральных сценах, что давало возможность быстро учиться, работая сразу с профессиональными режиссерами и дирижерами, преподавателями вокала.

В студенческих постановках у нас были, как правило, главные и второстепенные роли. Несмотря на то, что все мы, студенты, были примерно одного возраста и одного уровня вокала, кто-то семимильными шагами прорывался вперед в профессиональном плане, а кому-то учеба давалась нелегко — роли в постановках приходилось буквально "выбивать".

— И все же по какому принципу распределялись роли в постановках?

— Чаще всего я исполняла ведущие роли в музыкально-театральных сценах. Этому способствовало не только хорошее владение голосом и техникой пения, но и навыки актерского мастерства, коммуникабельность и умение работать в команде. Не поверите, но в консерватории, как и в театре, намного важнее владеть гибким мышлением и эмоциональным интеллектом, чем сильным голосом!

Иногда определение второстепенной роли было обусловлено приходом нового руководителя, который не мог сразу раскрыть многогранность вокального и актерского дарования студента. Для меня это было несправедливостью, и я была в корне не согласна с решением руководителей.

Буквально за одну ночь я разучивала другой музыкальный материал, который мне больше импонировал и подходил по темпераменту, и уже на следующий день показывала его художественным руководителям.

— Какими голосами вы умеете петь?

— На первых двух курсах обучения в институте культуры мой голос характеризовали как меццо-сопрано — это низкий женский голос, обладающий теплым, мягким и богатым низким регистром. Он позволял мне петь так называемые "брючные партии" — те, которые по своему существу мужские, однако исполняются исключительно женским голосом. Певица переодевается в мужской костюм, использует мужскую модель поведения на сцене, но поет своим природным голосом. Отмечу, что для меня это был невероятный опыт.

В целом, голос певца меняется ежедневно — это научно доказанный факт. Разница более глубоко чувствуется, если сравнивать аудиозаписи с "диапазоном" в несколько лет, но, вообще, голос меняется каждый день понемногу.

И дело не только в возрасте, хотя и он имеет большое влияние. Кроме физиологических факторов, на голос оперного исполнителя, на его качество и обертоны влияют стресс, болезни, климат, беременность и рождение ребенка, вредные привычки или, наоборот, переход на здоровый образ жизни.

— Вы принимали участие во множестве конкурсов — расскажите, как они проходили?

— В общей сложности я приняла участие более чем в 250 конкурсах, а впервые вышла на конкурсную сцену в шесть лет. Конечно, тогда это казалось мне скорее игрой, однако с возрастом понимание происходящего и ответственность увеличивались с геометрической прогрессией.

Возможно, мне очень сильно повезло, но практически все мои выступления на конкурсах проходили гладко и уверенно. Так, в своей жизни я никогда не встречалась с конкуренцией в прямом смысле этого слова. Никто не вставлял мне палки в колеса, не портил музыкальные фонограммы на конкурсах или ноты для концертмейстера.

Мы, участники конкурсов, хотя и были соперниками, все же старались друг другу помогать, поддерживать — вместе распевались, делились лаками для волос. И все это происходило в закулисье — удивительном месте. Представьте себе помещение площадью два на два квадратных метра, и то, что в нем могут помещаться десятки человек, которые умудряются при этом накраситься и переодеться. Это серьезная школа жизни и способность, которую, освоив в детстве, постоянно используешь и во взрослой жизни.

— Есть ли у вас какие-либо талисманы, которые помогают вам на конкурсах, или особенные ритуалы?

— К 25 годам у меня появился свой собственный "ритуал", которого я неукоснительно придерживаюсь. К примеру, в дни перед конкурсом я стараюсь меньше разговаривать с людьми, не смотреть и не слушать драматическую музыку или фильмы, чтобы не растратить запас энергии. В день конкурса просыпаюсь не слишком рано и не слишком поздно, медитирую и занимаюсь йогой, спокойно и плотно завтракаю.

Прическу и макияж всегда делаю сама — я должна быть уверена в результате и знаю, как добиться нужного эффекта и за какое время.

— Каким было ваше первое место работы по профессии?

— Работу я начала искать на третьем курсе. Несмотря на то, что навыков и опыта было достаточно для устройства в филармонию или в театр, брать меня на работу не спешили — студентов считали не слишком надежными кадрами в силу регулярных лекций, экзаменов, зачетов. С трудоустройством мне помогла моя преподаватель по вокалу — она, заслуженный артист, солист, доцент кафедры академического пения, пела в православном храме. В ее хоре как раз не хватало одной певицы, и она предложила мне место на клиросе.

Сначала было непросто: выяснилось, что для пения на клиросе знания музыкальной грамоты и умения управлять голосом недостаточно. Необходимо было понимать суть процесса церковной службы, разницу между вечерней и утренней службами, запоминать порядок произведений.

Мой процесс обучения занял много времени, около полугода: я учила гласы на слух, приходила в храм в свободное от служб время и практиковалась.

Работая в храме, я познакомилась с волонтерами, к которым присоединилась — вместе мы проводили сбор продуктов, вещей для нуждающихся. Это тоже стало ценным опытом, который я приобрела благодаря своей первой работе в качестве певицы.

— Был ли у вас опыт преподавания искусства пения?

Каждый музыкант рано или поздно приходит в сферу преподавания. Я бы даже сказала, что это неотъемлемая часть жизни творческого человека — делиться своими знаниями и опытом, помогать подрастающему поколению освоить те или иные навыки и поддерживать культуру и искусство своей страны.

В наше время не всем доступны качественные и частные уроки вокала, и мне бы хотелось самостоятельно организовывать музыкальные занятия, в частности, хоровое пение. Я вижу свое будущее в волонтерской сфере и хотела бы продолжать помогать детям и подросткам знакомиться с русской музыкой, учиться пению и игре на музыкальных инструментах — например, при воскресной школе. Однако в первую очередь я вижу свое будущее в качестве оперной певицы и стремлюсь развиваться в этой области искусства. Без этого не получится заниматься тем же волонтерством, ведь люди охотнее будут приходить ко мне на уроки хорового пения, зная, что я профессионал своего дела, человек "на слуху", что меня можно также вживую послушать на большой сцене.

В моей практике было индивидуальное преподавание вокала в музыкальной школе, также я давала частные уроки эстрадного и академического вокала в музыкальных центрах. Высокий уровень мастерства, индивидуальный подход, профессионализм русских музыкантов и преподавателей ценится как в школах, так и в высших учебных заведениях за рубежом. Для меня чрезвычайно важно знакомить маленьких детей из других стран с русской культурой посредством церковной музыки и пения, поскольку я сама пела в храме и наблюдала за детьми из воскресной школы. Мне кажется занимательным и интересным показать всю красоту и многогранность музыкального языка ярких представителей церковной профессиональной музыки — Чайковского, Рахманинова, Бортянского.