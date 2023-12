В Словакии намерены зарегистрировать новую политическую партию "Единые славяне", которая возьмёт курс на выход страны из Евросоюза и Североатлантического альянса, сообщил экс-депутат словацкого парламента Петер Марчек.

Фото: openverse.org by archer10 (Dennis) is licensed under CC BY-SA 2.0