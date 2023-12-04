В Словакии намерены зарегистрировать новую политическую партию "Единые славяне", которая возьмёт курс на выход страны из Евросоюза и Североатлантического альянса, сообщил экс-депутат словацкого парламента Петер Марчек.
Как уточнил Марчек, сейчас инициаторы новой политической силы собирают подписи об учреждении партии.
"Уже собрано 8 тыс., необходимо ещё 2 тыс. подписей. Полагаю, что до конца года комплект документов будет подготовлен и в начале января мы завершим юридический процесс создания политической силы", — рассказал один из основателей "Известиям".
Он подчеркнул, что кроме внешнеполитического курса партии на независимость страны от ЕС и НАТО, в программу будут заложены аспекты по сохранению земель и лесов, улучшению здравоохранения и образования.
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