Новая партия в Словакии потребует выход страны из НАТО и ЕС

В Словакии намерены зарегистрировать новую политическую партию "Единые славяне", которая возьмёт курс на выход страны из Евросоюза и Североатлантического альянса, сообщил экс-депутат словацкого парламента Петер Марчек.

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Как уточнил Марчек, сейчас инициаторы новой политической силы собирают подписи об учреждении партии.

"Уже собрано 8 тыс., необходимо ещё 2 тыс. подписей. Полагаю, что до конца года комплект документов будет подготовлен и в начале января мы завершим юридический процесс создания политической силы", — рассказал один из основателей "Известиям".

Он подчеркнул, что кроме внешнеполитического курса партии на независимость страны от ЕС и НАТО, в программу будут заложены аспекты по сохранению земель и лесов, улучшению здравоохранения и образования.