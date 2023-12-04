ATV: торговая война между Украиной и Польшей "доползла" до Венгрии

0:51 Your browser does not support the audio element. Экономика

Из-за конфликта Польши и Украины страдают ближайшие приграничные страны, заявили в СМИ. Блокада украинских дальнобойщиков стала причиной тому, что фуры из Незалежной пытаются объехать польскую территорию через Венгрию и Словакию.

Фото: cont.ws

По данным журналистов, только на венгерской границе собралась пробка из фур длинной в 22 километра.

"Более 1400 грузовиков скопилось на погранпункте Захонь, — передаёт телеканал ATV. — Границы Украины с Польшей и Словакией уже две недели заблокированы дальнобойщиками, поэтому многие пытаются со стороны Венгрии добраться до нашего восточного соседа".

Венгерская "застава" работает на полную мощность, но не справляется с таким потоком грузовых автомобилей, сообщают журналисты.

Как Украина развела Евросоюз на деньги? Что рассорило заклятых друзей — Варшаву и Киев. Панорама