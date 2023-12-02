Киеву не стоит пенять на действия России в торговом конфликте с Польшей, заявил вице-спикер сейма страны Кшиштоф Босак. По его словам, он появился на почве стремления Украины вступить в Евросоюз.
Как уточнил Босак, Киев совершает "злонамеренные действия", поддерживая забастовку дальнобойщиков на границе с Польшей.
"Если тенденция к интеграции Украины с рынком ЕС сохранится, то эти проблемы (захват рынка Украиной. — Прим. ред.) будут нарастать. А в Польше среди её населения будет всё больше недовольства", — заявил вице-спикер сейма Do Rzeczy.
Он подчеркнул, что киевские власти намеренно занижают стоимость на свою сельхозпродукцию, так как сегмент находится в упадке. Но это вредит Польше, а значит, Украина вредит ЕС.
Херш утверждает, что его источники в американском правительстве рассказали, что генералы России и Украины якобы обсуждают фиксацию нынешних территорий.