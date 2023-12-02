Вице-спикер сейма Босак: конфликт Польши Украины никак не связан с СВО

0:53 Your browser does not support the audio element. Экономика

Киеву не стоит пенять на действия России в торговом конфликте с Польшей, заявил вице-спикер сейма страны Кшиштоф Босак. По его словам, он появился на почве стремления Украины вступить в Евросоюз.

Как уточнил Босак, Киев совершает "злонамеренные действия", поддерживая забастовку дальнобойщиков на границе с Польшей.

"Если тенденция к интеграции Украины с рынком ЕС сохранится, то эти проблемы (захват рынка Украиной. — Прим. ред.) будут нарастать. А в Польше среди её населения будет всё больше недовольства", — заявил вице-спикер сейма Do Rzeczy.

Он подчеркнул, что киевские власти намеренно занижают стоимость на свою сельхозпродукцию, так как сегмент находится в упадке. Но это вредит Польше, а значит, Украина вредит ЕС.

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