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Лавров назвал Борреля и Блинкена трусами. Евросоюз "мощно" ответил

3:01
Мир

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель и госсекретарь США Энтони Блинкен — трусы, которые боятся честного разговора. В Евросоюзе это заявление прокомментировали.

Лавров назвал Борреля и Блинкена трусами. Евросоюз "мощно" ответил
Фото: "Сергей Лавров (18-11-2022)" by Пресс-служба Президента РФ is licensed under CC BY 4.0.

На пресс-конференции по итогам участия в работе СМИД ОБСЕ глава российского внешнеполитического ведомства рассказал, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова показала ему две фотографии в македонских газетах (заседание проходило в столице Северной Македонии Скопье — прим. ред.).

"Первая фотография — позавчера вечером, когда все приехали ужинать, сфотографировались. Теперь я понимаю, ради чего. Ради того, чтобы эта газета эту фотографию опубликовала и сказала: "Все приехали, а Лаврова нет. Лавров в изоляции". Ну это было накануне, междусобойчик: приехать, выпить хорошего македонского вина, перекусить. А открытие было наутро. Фотографию с открытия опубликовали другие газеты. Там все страны представлены за своими табличками, включая Российскую Федерацию", — сказал Лавров (цитата по сообщению ТАСС).

Глава МИД России, что на этом мероприятии не было ни министра иностранных дел Украины, ни его коллег из Польши и Прибалтики.

"Уехал, как я понимаю, и Блинкен, и Боррель тоже. Почему это происходит? Они, наверное, считают, что тем самым подчёркивают своё намерение изолировать Россию. А я считаю, что они просто трусят, боятся любого честного разговора с фактами на руках", — сказал Сергей Лавров.

По его словам, эта же боязнь "объясняет все эти выверты с невыдачей виз нашим дипломатам и на мероприятия ООН в Нью-Йорке, на мероприятия в Париже на сессии различных органов ЮНЕСКО".

"Это элементарная трусость", — подчеркнул он.

Сергей Лавров также отметил, что Энтони Блинкен сбежал из Скопье.

Во внешнеполитической служба Евросоюза прокомментировали РИА "Новости" заявление министра иностранных дел России.

"Верховный представитель ЕС Жозеп Боррель предельно ясно заявил еще до встречи (в Скопье), что… Россия нарушает… принципы ОБСЕ и международное право в целом, за это ей грозят международные санкции и изоляция… Встреча должна стать для (Сергея) Лаврова хорошей возможностью напрямую услышать участников… чтобы потом передать в Кремле, что Евросоюз и ОБСЕ по-прежнему едины в осуждении агрессивного противоправного поведения России", — заявили во внешнеполитической службе ЕС.

Вот такой комментарий из Брюсселя. Насколько он убедительный, вопрос весьма спорный. Хотя не исключено, и сам Боррель что-нибудь на этот счёт скажет.

Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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