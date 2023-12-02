SCMP: перемирие между Москвой и Киевом — единственный шанс Байдена

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Если президент США Джо Байден не уговорит лидера Украины Владимира Зеленского сесть за стол переговоров с Россией и заключить мир, он рискует проиграть выборы в 2024 году, заявили аналитики.

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По их мнению, поддержка экс-главы Штатов Дональда Трампа планомерно растёт из-за усталости американцев от украинского конфликта.

"Если Байден добьётся перемирия между Украиной и Россией, он лишит Трампа повода для нападок и заметно улучшит свой имидж, повышая шансы на второй срок", — пишет South China Morning Post со ссылкой на словацкого эксперта Петра Сойка.

По мнению аналитика, перемирие между Москвой и Киевом — единственный шанс Байдена.