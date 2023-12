Your browser does not support the audio element.

Если президент США Джо Байден не уговорит лидера Украины Владимира Зеленского сесть за стол переговоров с Россией и заключить мир, он рискует проиграть выборы в 2024 году, заявили аналитики.

Фото: Midjouney: Оoseph Biden dressed up as Satan by Midjourney v 4.0 is licensed under Common Creative: свободное использование материала