США: Киеву нужно начать переговоры с РФ, чтобы не проиграть совсем

0:46 Your browser does not support the audio element. Спорт

В Вашингтоне объяснили Киеву, как ему не победить, но и "не проиграть"

Фото: https://www.mfa.gov.by/

Итак, настало время для горькой для Запада реальности — ВСУ не могут победить РФ военным путем.

Об этом сообщает издание The National Interest.

По словам портала, это ещё не катастрофа. Украине срочно нужно начать переговоры с Кремлём, чтобы "не проиграть" совсем. В противном случае Белый дом обязан перестать финансировать киевскую власть.

"Отказ признать реальное положение вещей на поле боя и урегулировать его путем переговоров грозит лишь тем, что Украина в итоге потеряет ещё больше территорий и в будущем ей придется запрашивать мира на ещё худших условиях", — подытожило издание.