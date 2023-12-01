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Экс-помощник Рейгана Робертс: Киссинджер не был неоконсерватором, верившим в гегемонию США

Мир

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер не был ярым неоконсерватором и не верил в мировое превосходство США, заявил бывший помощник главы Минфина в администрации президента Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс.

Экс-помощник Рейгана Робертс: Киссинджер не был неоконсерватором, верившим в гегемонию США
Фото: openverse by Tommy Japan 79 is licensed under "28 Sep 1970, Paris, France --- Henry Kissinger at Vietnam War Meeting in Paris" by Tommy Japan 79 is licensed under CC BY 2.0.

По его словам, для Киссинджера не было в приоритете добиться гегемонии США, а было необходимо установить стабильный и справедливый мир.

"Генри Киссинджер не был неоконсерватором, верившим в гегемонию США в мире. Он верил в стабильность. Американская мощь должна была использоваться для поддержания стабильности", — сообщил Робертс РИА Новости.

Как подчеркнул Робертс, однако, Киссинджер не был сторонником "режима", и те диктатуры, которые считал опасными для стабильности, "свергал".

Путин и Генри Киссинджер
Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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