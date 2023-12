Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер не был ярым неоконсерватором и не верил в мировое превосходство США, заявил бывший помощник главы Минфина в администрации президента Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс.

Фото: openverse by Tommy Japan 79 is licensed under "28 Sep 1970, Paris, France --- Henry Kissinger at Vietnam War Meeting in Paris" by Tommy Japan 79 is licensed under CC BY 2.0.