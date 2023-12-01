Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер не был ярым неоконсерватором и не верил в мировое превосходство США, заявил бывший помощник главы Минфина в администрации президента Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс.
По его словам, для Киссинджера не было в приоритете добиться гегемонии США, а было необходимо установить стабильный и справедливый мир.
"Генри Киссинджер не был неоконсерватором, верившим в гегемонию США в мире. Он верил в стабильность. Американская мощь должна была использоваться для поддержания стабильности", — сообщил Робертс РИА Новости.
Как подчеркнул Робертс, однако, Киссинджер не был сторонником "режима", и те диктатуры, которые считал опасными для стабильности, "свергал".
Человеческое тело представляет собой удивительный механизм, впечатляющий своей устойчивостью.