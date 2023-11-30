Путин выразил соболезнования супруге ушедшего из жизни Генри Киссинджера

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Российский лидер Владимир Путин направил телеграмму жене экс-госсекретаря США Генри Киссинджера в связи со смертью дипломата.

Фото: openverse.org by yevkusa is licensed under CC BY-SA 2.0.

По словам главы государства, Киссинджер являлся выдающимся дипломатом, который всегда проявлял мудрость и дальновидность, принимая различные решения. Он также обратил внимание на то, что экс-госсекретарь США был одним их самых авторитетных мировых политиков.

Путин принёс глубокие соболезнования госпоже Киссинджер в связи с кончиной знаменитого американского дипломата.

Ранее стало известно, что Киссинджер умер в возрасте 100 лет. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя эту новость, подчеркнул: бывший госсекретарь США умел договариваться с другими странами, не обращаясь к угрозам, шантажу и санкциям.