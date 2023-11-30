Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
РБК: граждане РФ желают увеличение пенсии для достойной жизни на 10 тысяч рублей
В Кривом Роге и Николаеве на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы
Диетолог Муди раскрыла неожиданную пользу фасоли
Ксения Собчак раскритиковала высокие цены в ЦУМе
Раненый российский разведчик Голуб: стоит идти к специалистам для адаптации к мирной жизни
Екатерина Мизулина оставила автограф на бритой голове студента ДГТУ
Росстат: в октябре стоимость килограмма красной икры снизилась до 6 тысяч рублей
"Ренессанс страхование" назвали самые безопасные автомобили в России
Певец Билан стал артистом года по версии премии "Золотой граммофон"

Путин выразил соболезнования супруге ушедшего из жизни Генри Киссинджера

0:53
Мир

Российский лидер Владимир Путин направил телеграмму жене экс-госсекретаря США Генри Киссинджера в связи со смертью дипломата.

Путин выразил соболезнования супруге ушедшего из жизни Генри Киссинджера
Фото: openverse.org by yevkusa is licensed under CC BY-SA 2.0.

По словам главы государства, Киссинджер являлся выдающимся дипломатом, который всегда проявлял мудрость и дальновидность, принимая различные решения. Он также обратил внимание на то, что экс-госсекретарь США был одним их самых авторитетных мировых политиков.

Путин принёс глубокие соболезнования госпоже Киссинджер в связи с кончиной знаменитого американского дипломата.

Ранее стало известно, что Киссинджер умер в возрасте 100 лет. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя эту новость, подчеркнул: бывший госсекретарь США умел договариваться с другими странами, не обращаясь к угрозам, шантажу и санкциям.

Путин и Генри Киссинджер
Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Китайские ученые назвали 5 бесполезных органов человека

Человеческое тело представляет собой удивительный механизм, впечатляющий своей устойчивостью.

Ученые Китая назвали 5 органов, без которых человек будет спокойно жить
Водителям советуют отказаться от дистанционного запуска двигателя
Водителей РФ предупредили, что они рискуют, когда запускают двигатель дистанционно
Кремлёвский продукт: владелец "Русской медиагруппы" Киселёв честно рассказал о певце Shamanе
Прибалтика перестанет существовать уже в ближайшие десятилетия
Европа пригласила РФ на диалог в рамках ОБСЕ. Что Лавров скажет Западу? Любовь Степушова Русский добровольческий корпус* на Украине: новые власовцы Алексей Гончаров Сербы Косова хотят голосовать на парламентских выборах, Приштина против Михаил Плисюк
Раскрыты детали убийства россиянки с дочерью в Турции
Названы самые дефицитные профессии в России
В Китае удивлены манипуляциями России с американскими ценными бумагами
В Китае удивлены манипуляциями России с американскими ценными бумагами
Последние материалы
РБК: граждане РФ желают увеличение пенсии для достойной жизни на 10 тысяч рублей
В Кривом Роге и Николаеве на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы
Диетолог Муди раскрыла неожиданную пользу фасоли
Ксения Собчак раскритиковала высокие цены в ЦУМе
Раненый российский разведчик Голуб: стоит идти к специалистам для адаптации к мирной жизни
Екатерина Мизулина оставила автограф на бритой голове студента ДГТУ
Путин выразил соболезнования супруге ушедшего из жизни Генри Киссинджера
Росстат: в октябре стоимость килограмма красной икры снизилась до 6 тысяч рублей
"Ренессанс страхование" назвали самые безопасные автомобили в России
КВС: пилоты не расскажут пассажирам о проблемах в полёте
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников