Депутат ГД Слуцкий: Киссинджер умел договариваться без шантажа и санкций

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Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал новость о смерти бывшего государственного секретаря США Генри Киссинджера.

Фото: openverse.org by yevkusa is licensed under CC BY-SA 2.0.

Он назвал этого человека легендарным американским государственным деятелем и выдающимся дипломатом, который знал, как правильно договориться с оппонентом, не используя санкции, угрозы и шантаж. По его мнению, этого не хватает современным западным лидерам и чиновникам.

Как отметил Слуцкий в Telegram, Киссинджер до самой старости не прекращал активную деятельность, демонстрируя мудрый взгляд на мировые проблемы.

Депутат добавил, что бывшему госсекретарю США приходилось работать во время масштабных исторических событий. Он представлял Америку на переговорах с представителями Советского Союза, КНР, Израиля, Японии, Египта и Северного Вьетнама. Киссинджер помог снизить международную напряжённость, заключил парламентарий.

Экс-госсекретарь США ушёл из жизни в возрасте 100 лет.