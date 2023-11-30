Умер бывший госсекретарь США Генри Киссинджер

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В возрасте 100 лет скончался бывший государственный секретарь США Генри Киссинджер.

Фото: Википедия

Об этом сообщили СМИ.

Экс-госсекретарь США и лауреат Нобелевской премии мира оставил неизгладимый след в политике США. Он исполнял обязанности госсекретаря при двух президентах — Ричарде Никсоне и Джеральде Форде.

Еврейский беженец немецкого происхождения Киссинджер стал американцем в 1943 году. Служил в армии в Европе во время Второй мировой и поступил в Гарвард на стипендию, получив докторскую степень в 1954 году.

Когда обещание закончить войну во Вьетнаме принесло Никсону победу на выборах 1968 года, он привел Генри в Белый дом в качестве советника по нацбезопасности.

На Западе за ним закрепилось прозвище "мистер Нет".