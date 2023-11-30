Звезда Голливуда Дэнни Трехо рассказал, как Киев вымогает откаты с артистов

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Наивно было бы предполагать, что толпы звёзд Голливуда на Украине — это от доброты душевной.

Фото: Википедия

Но поездки были организованы по принципу бизнес-проекта. А коррупционные схемы Киева сдала команда замечательного актёра Дэнни Трехо.

Все помнят "злого мексиканца" из многих голливудских блокбастеров. И вот, Трехо отказался сотрудничать с администрацией Зеленского, поскольку те требовали банальный "откат".

Агент Дэнни рассказал, что актёру офис президента Украины готов был заплатить 100 000 долларов, но контракт надо было заключить на 150 000 долларов. Полтинник надо было обналичить и отдать банде Ермака — главе офиса.

По скромным подсчётам, только на голливудских "ездунах" коррупционеры с Киева заработали не менее 700 тыс. долларов.