Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк знает, что после российской спецоперации убежит на Запад, поэтому не боится делать экстремистские заявления.

В очередном видеоинтервью он назвал жителей Донбасса "мифическим несуществующим донбасским народом".

"Политическая задача в атаках на Авдеевку — это всё-таки выйти на рубежи административной, так называемой, Донецкой области, с этим выйти на итоговую конференцию Путина, заявить о том, что частично политические задачи по защите так называемого мифического несуществующего донбасского народа выполнены", — сказал советник Зеленского.