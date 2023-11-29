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Подоляк назвал жителей Донбасса "мифическим несуществующим народом"

0:48
Мир

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк знает, что после российской спецоперации убежит на Запад, поэтому не боится делать экстремистские заявления.

Подоляк назвал жителей Донбасса "мифическим несуществующим народом"
Фото: wikipedia.org by President.gov.ua is licensed under CC BY 4.0

В очередном видеоинтервью он назвал жителей Донбасса "мифическим несуществующим донбасским народом".

"Политическая задача в атаках на Авдеевку — это всё-таки выйти на рубежи административной, так называемой, Донецкой области, с этим выйти на итоговую конференцию Путина, заявить о том, что частично политические задачи по защите так называемого мифического несуществующего донбасского народа выполнены", — сказал советник Зеленского.

Ранее украинский президент рассказал про "особое" заседание Ставки командования армии Украины.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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