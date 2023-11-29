Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк знает, что после российской спецоперации убежит на Запад, поэтому не боится делать экстремистские заявления.
В очередном видеоинтервью он назвал жителей Донбасса "мифическим несуществующим донбасским народом".
"Политическая задача в атаках на Авдеевку — это всё-таки выйти на рубежи административной, так называемой, Донецкой области, с этим выйти на итоговую конференцию Путина, заявить о том, что частично политические задачи по защите так называемого мифического несуществующего донбасского народа выполнены", — сказал советник Зеленского.
Ранее украинский президент рассказал про "особое" заседание Ставки командования армии Украины.
На кинопремьере фильма "Теща" в кинотеатре "Каро Октябрь" собрались звезды и знаменитости, чтобы насладиться ожидаемым событием сезона.