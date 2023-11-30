Илон Маск заявил, что не стал бы голосовать за Джо Байдена

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Илон Маск не стал бы голосовать за нынешнего президента США Джо Байдена.

Фото: Openverse

Так он ответил на вопрос, готов ли бизнесмен поддержать Джозефа в 2024 году. Раньше Маск говорил, что в 2020 году голосовал за него, а уже в этом году сказал, что хочет видеть на посту американского лидера "нормального человека".

Однако за Дональда Трампа голосовать Маск тоже не готов: бизнесмен сказал, что выбор между ними был бы "сложным".

Но у него ещё есть время подумать: выборы в Штатах пройдут в ноябре 2024 года. Судя по тому, что Илон Маск в интервью стал откровенно говорить о коррупции в Демократической партии, республиканцы вместе с Трампом могут надеяться на поддержку Илона.