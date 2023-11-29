Владимир Путин не пойдёт на мирные переговоры с Киевом до американских президентских выборов осенью 2024 года.
Об этом пишет Reuters, ссылаясь на источник в Госдепе США.
Внешнеполитическое ведомство уже опасается, что потенциальная победа Дональда Трампа подорвёт поддержку Киева.
"Путин не пойдет на перемирие или конструктивный мир, прежде чем увидит результат наших выборов", — отметил инсайдер.
Он подчеркнул, что это позиция правительства США, а точнее "широко распространенное мнение".
Но характерно, президенту России пока ни мир, ни перемирие никто не предлагал. Официальная позиция Украины и их кураторов — Россия должна вывести армию на границы 1991 года.
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