В Польше хотят разогнать комиссию по "российскому влиянию"

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Польский сейм собирается проголосовать за роспуск комиссии по "российскому влиянию" уже в среду, пишет onet.pl.

Фото: wikipedia.org by Jakub Szymczuk & Adobe Photoshop. Kancelaria Prezydenta RP is licensed under CC BY-SA 4.0

Соответствующее предложение внёс лидер партии "Гражданская платформа" Марчин Кервиньский, занимающий в теневом правительстве пост министра внутренних дел. И оно, вероятно, будет одобрено, потому что бывшей оппозиции удалось сформировать парламентское большинство.

Государственная комиссия по "российскому влиянию" из девяти человек была создана в августе по закону, подписанному президентом Польши Анджеем Дудой в мае. Тогда в Сейме верховодила партия "Право и справедливость", оппозиция голосование по составу комиссии проигнорировала.