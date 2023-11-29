Офис Зеленского запретил регионам общаться с Залужным

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Офис президента Украины Владимира Зеленского дал неглавное указание главам областных администраций прекратить любое общение с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, заявили СМИ Незалежной.

Фото: edition.cnn.com

По данным журналистов, такое решение было принято, чтобы вокруг Залужного не "создавалось ажиотажа".

"Офис президента Украины дал на прошлой неделе указание главам обладминистраций прекратить любое общение с главкомом ВСУ Валерием Залужным", — пишет "Страна.ua".

Конфликт на фоне разногласий между Залужным и Зеленским набирает обороты. По мнению аналитиков, ситуация сложилась из-за "трезвого взгляда" главкома ВСУ на ситуацию на фронте, тогда как украинский президент преподносит союзникам совершенно другую информацию.