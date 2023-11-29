Офис президента Украины Владимира Зеленского дал неглавное указание главам областных администраций прекратить любое общение с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, заявили СМИ Незалежной.
По данным журналистов, такое решение было принято, чтобы вокруг Залужного не "создавалось ажиотажа".
"Офис президента Украины дал на прошлой неделе указание главам обладминистраций прекратить любое общение с главкомом ВСУ Валерием Залужным", — пишет "Страна.ua".
Конфликт на фоне разногласий между Залужным и Зеленским набирает обороты. По мнению аналитиков, ситуация сложилась из-за "трезвого взгляда" главкома ВСУ на ситуацию на фронте, тогда как украинский президент преподносит союзникам совершенно другую информацию.
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