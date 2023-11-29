Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный открыто заявил о проблемах украинской армии, что напрямую противоречит тому, что говорит президент Незалежной Владимир Зеленский, заявили британские аналитики со ссылкой на анонимного источника из Киева.
По их мнению, именно "трезвый взгляд" Залужного на ситуацию стал причиной открытого конфликта.
"Открытый конфликт в руководстве был предсказуемым результатом зашедшей в тупик контрнаступательной операции, которая пошла не по плану", — пишет британское издание Economist со ссылкой на анонимного источника из Киева.
Как подчеркнул собеседник издания, многие чиновники в украинских эшелонах власти согласны с Залужным и его оценкой, что стало причиной вражды с Зеленским.
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