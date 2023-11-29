Economist: причиной конфликта Зеленского и Залужного стал "трезвый взгляд" главкома ВСУ

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Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный открыто заявил о проблемах украинской армии, что напрямую противоречит тому, что говорит президент Незалежной Владимир Зеленский, заявили британские аналитики со ссылкой на анонимного источника из Киева.

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По их мнению, именно "трезвый взгляд" Залужного на ситуацию стал причиной открытого конфликта.

"Открытый конфликт в руководстве был предсказуемым результатом зашедшей в тупик контрнаступательной операции, которая пошла не по плану", — пишет британское издание Economist со ссылкой на анонимного источника из Киева.

Как подчеркнул собеседник издания, многие чиновники в украинских эшелонах власти согласны с Залужным и его оценкой, что стало причиной вражды с Зеленским.