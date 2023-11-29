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Саудовская Аравия будет требовать снизить добычу нефти от участников ОПЕК+

2:12
Мир

Саудовская Аравия призывает своих союзников по альянсу к дополнительному сокращению производства, однако не все выражают согласие с данной инициативой, сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на делегатов предстоящего заседания.

Саудовская Аравия будет требовать снизить добычу нефти от участников ОПЕК+
Фото: By Flcelloguy, CC BY-SA 3.0

Согласно информации агентства, с июля Эр-Рияд сокращает добычу на 1 миллион баррелей в сутки и теперь предлагает другим участникам ОПЕК+ разделить это бремя.

Однако переговоры идут сложно. Ангола и Нигерия выражают нежелание уменьшать свою добычу в 2024 году, поэтому заседание коалиции было отложено на 30 ноября.

Аналитики агентства ожидают, что Эр-Рияд и Москва, скорее всего, продлят свои действующие ограничения до 2024 года.

Тем не менее, в JPMorgan утверждают, что ОПЕК+ может принять более жёсткие меры по сокращению. Commerzbank и управляющий хедж-фондом Пьер Андюран предупреждают о возможных негативных последствиях такого решения, считая, что оно может вызвать дополнительное падение цен, сообщает oilcapital.ru.

Bloomberg предполагает, что новые ограничения союза, вероятно, помогут стабилизировать рынок нефти. Тем не менее, организация дополнительного сокращения квот может столкнуться с трудностями. Ирак, Россия и Казахстан в последнее время превышают свои квоты, в то время как африканские страны потеряли значительную часть производства и не могут его дополнительно сокращать.

Также неясно, будут ли ОАЭ увеличивать свои квоты на 200 тысяч баррелей в сутки — разрешение на такой рост добычи было получено Абу-Даби на июньском совещании ОПЕК+.

Аналитики Reuters считают, что производители будут поддерживать цены. Источник в ОПЕК+ заявил агентству, что они ожидают новых сокращений квот на добычу, не уточнив детали.

Ранее мы сообщали, что Саудовская Аравия будет создавать свой транспортный коридор вместе с Индией и Европой. 

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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