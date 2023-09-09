Саудовская Аравия планирует создать транспортный коридор с Индией и Европой

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Наследник престола Саудовской Аравии, Мухаммед бен Сальман, объявил о намерении подписать меморандум о взаимопонимании, который предусматривает создание транспортно-экономического коридора, соединяющего Индию с ближневосточными и европейскими странами.

Фото: Openverse

По словам наследного принца, проект включает в себя строительство обширной сети железных дорог, соединяющих ближневосточные страны, а также развитие портовой инфраструктуры. Участники проекта надеются увеличить пропускную способность маршрутов для экспорта и транзита товаров.

Кроме того, участники проекта планируют создать сеть трубопроводов для транспортировки водорода и разработать систему кабельной передачи данных и электроэнергии. По словам бен Сальмана, этот транспортный коридор также способствует обеспечению надежности глобальных цепочек поставок энергетических ресурсов.

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