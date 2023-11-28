Госдеп не рассматривает возможность ремонта подлодок в странах вне AUKUS

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Соединенные Штаты в настоящее время не рассматривают возможность проведения ремонтных работ по атомным подводным лодкам в странах Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), не входящих в состав AUKUS (военное партнерство Австралии, Великобритании и США). Об этом сообщила заместитель госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс в ходе выступления в Атлантическом совете (организация, которую Россия признала нежелательной).

Фото: Openverse by Ministry of Defence is licensed under CC BY 4.0

Дженкинс подчеркнула, что в настоящее время эта идея не является приоритетной для США. Отвечая на вопрос о возможности ремонта и обслуживания атомных подводных лодок в других странах АТР, таких как Южная Корея, она заявила: "Это не тот вопрос, который мы сейчас рассматриваем".

По ее словам, в данный момент американцы прежде всего сосредоточены на сотрудничестве с партнерами из AUKUS. Дженкинс отметила, что сейчас основное внимание уделяется развитию навыков технического обслуживания подводных лодок в рамках этого военного партнерства, включая сотрудничество с Австралией и Великобританией. Впрочем, она не исключила возможности рассмотрения этой альтернативы в будущем.

AUKUS было создано в 2021 году и предусматривает не только совместные работы по поддержке подводных лодок, но и совместные разработки новейших вооружений, включая гиперзвуковые технологии.

Администрация Белого дома не исключает возможности расширения этого партнерства за счет включения в него других союзников США в Европе и Азии.