Соединенные Штаты в настоящее время не рассматривают возможность проведения ремонтных работ по атомным подводным лодкам в странах Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), не входящих в состав AUKUS (военное партнерство Австралии, Великобритании и США). Об этом сообщила заместитель госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс в ходе выступления в Атлантическом совете (организация, которую Россия признала нежелательной).

Фото: Openverse by Ministry of Defence is licensed under CC BY 4.0