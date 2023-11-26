В США от полученных в тюрьме ранений умер убивший Флойда экс-полицейский Шовин

В тюрьме США скончался экс-полицейский Дерек Шовин, осужденный за убийство афроамериканца Джорджа Флойда.
Накануне несколько заключенных напали на Шовина, нанеся ему ножевые ранения. Бывшего полицейского госпитализировали, но он умер в больнице.
Ранее адвокаты требовали отдельной камеры для Шовина, однако им было отказано.
Смерть чернокожего преступника Флойда в 2020 году стала поводом для масштабных акций и беспорядков под лозунгом "Чёрные жизни имеют значение" (Black Lives Matter, BLM) как в США, так и во всем мире.
Ранее сообщалось, что СК России расследует жестокое убийство 12-летнего мальчика под Красноярском.
Любимый российскими зрителями фильм "Москва слезам не верит" режиссера Владимира Меньшова, вышедший на широкий экран в 1979 году, кажется изучен с точностью до каждого эпизода и найти в нем новые киноляпы уже не реально.