В США от полученных в тюрьме ранений умер убивший Флойда экс-полицейский Шовин

0:47 Your browser does not support the audio element. Мир

В тюрьме США скончался экс-полицейский Дерек Шовин, осужденный за убийство афроамериканца Джорджа Флойда.

Фото: Wikipedia by Darnella Frazier is licensed under Добросовестное использование

Накануне несколько заключенных напали на Шовина, нанеся ему ножевые ранения. Бывшего полицейского госпитализировали, но он умер в больнице.

Ранее адвокаты требовали отдельной камеры для Шовина, однако им было отказано.

Смерть чернокожего преступника Флойда в 2020 году стала поводом для масштабных акций и беспорядков под лозунгом "Чёрные жизни имеют значение" (Black Lives Matter, BLM) как в США, так и во всем мире.

Ранее сообщалось, что СК России расследует жестокое убийство 12-летнего мальчика под Красноярском.