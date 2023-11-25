Бывшего полицейского Дерека Шовина, осужденного за убийство Джорджа Флойда, атаковали в тюрьме в Аризоне, сообщает Associated Press.
Шовин получил серьезные ранения от другого заключенного и был отправлен в больницу, где ему оказали первую помощь. Дополнительные детали произошедшего не раскрываются.
Полицейский был приговорен к 22,5 годам тюрьмы по обвинению в убийстве по неосторожности. Его содержат в тюрьме общего режима вместе с примерно 400 заключенными.
Ранее сообщалось, что американцам три года лгали об убийстве Джорджа Флойда полицейским.
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