AP: убившего Флойда экс-полицейского Дерека Шовина ранили ножом в тюрьме

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Бывшего полицейского Дерека Шовина, осужденного за убийство Джорджа Флойда, атаковали в тюрьме в Аризоне, сообщает Associated Press.

Фото: Wikipedia by Darnella Frazier is licensed under Добросовестное использование

Шовин получил серьезные ранения от другого заключенного и был отправлен в больницу, где ему оказали первую помощь. Дополнительные детали произошедшего не раскрываются.

Полицейский был приговорен к 22,5 годам тюрьмы по обвинению в убийстве по неосторожности. Его содержат в тюрьме общего режима вместе с примерно 400 заключенными.

Ранее сообщалось, что американцам три года лгали об убийстве Джорджа Флойда полицейским.