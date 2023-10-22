Такер Карлсон: американцам три года лгали об убийстве Джорджа Флойда полицейским

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Бывший ведущий Fox News Такер Карлсон во время своего шоу в социальной сети X* обвинил власти США в том, что они в течение трех лет распространяли ложь, утверждая, что белый полицейский Дерек Шовен убил чернокожего Джорджа Флойда.

Фото: "Tucker Carlson" by Gage Skidmore is licensed under CC BY-SA 2.0.

Журналист утверждал, что недавнее разбирательство, инициированное окружным прокурором Эми Суизи в округе Хеннепин, "неопровержимо показало", что полицейский не был причиной смерти Флойда.

Карлсон указал на официальный отчет о вскрытии, в котором говорилось, что Джордж Флойд, 46-летний афроамериканец, скончался из-за употребления наркотиков в прошлом и смертельной концентрации фентанила в его крови.

Он также подчеркнул, что американцы были настолько убеждены в том, что Флойд был задушен полицейским, что они сплотились в массовых акциях протеста под знаменем движения Black Lives Matter.

По словам Карлсона, прокурор Суизи утверждал, что эксперт по вскрытию Эндрю Бейкер солгал о результатах, поскольку они не соответствовали общественному мнению.

"По сути, все с самого начала вводили общественность в заблуждение. Те, кто был посвящен в правду, скрывали ее, позволяя революции продолжаться", — заключил Карлсон.

*в РФ ограничен доступ к ресурсу X (бывший twitter.com) на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.

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