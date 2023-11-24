СК России расследует жестокое убийство 12-летнего мальчика под Красноярском

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Правоохранительные органы и следствие проведут расследование убийства 12-летнего ребёнка в Красноярском крае. Школьник был жестоко убит и затоплен в реке после того, как его тело было изрублено топором.

Фото: Фото: ГСУ СК России

Одноклассник погибшего стал главным подозреваемым в этом преступлении, однако сомнения местных жителей вызывают его способности совершить такой акт насилия в одиночку.

Утром 17 ноября женщина из города Ачинска обратилась в полицию, сообщив о пропаже своего 12-летнего сына, который отправился в школу, но не вернулся домой и перестал поддерживать связь.

Местные правоохранительные органы сразу же начали расследование этого преступления. Главным подозреваемым стал одноклассник погибшего мальчика, который жил в том же доме. Однако соседи и знакомые сомневаются, что он мог совершить такой поступок.

По словам судебных медиков, мальчик был смертельно ранен ударом острым предметом в голову, вероятно, топором. Затем его тело было изранено ножом. Кровавые следы на берегу привели следователей к частному дому, где проживал одноклассник погибшего. В доме были найдены пятна крови и рюкзак мальчика, пишет РИА Новости.

Однако многие жители города Ачинска сомневаются в этой версии, полагая, что в преступлении может быть причастен ещё кто-то. Они выражают недоверие, считая, что 12-летний ребёнок слишком спокойно справился с убийством для одиночного преступного акта.