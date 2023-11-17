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В Красноярске недовольны работой Wildberries из-за товаров плохого качества

1:48
Общество

Жители Красноярска продолжают высказывать недовольство в адрес Wildberries из-за некачественных товаров и сбоев в работе приложения. Один из постов об этом появился в телеграм-канале микрорайона Покровка, где красноярка поделилась своим опытом, назвав работу площадки причиной "кучи нареканий".

В Красноярске недовольны работой Wildberries из-за товаров плохого качества
Фото: Wikipedia

Она отметила, что товары часто поступают с дефектами, такими как катышки, торчащие нитки, непрошитые швы и так далее. В своем посте она возмущалась тем, что при отказе от бракованного товара приходится оплачивать обратную доставку.

"Оформляешь возврат с комментариями о браке — снова списывают деньги за возврат. За что? Это какая-то схема бизнеса! Получаешь не то, что заказывал, а за возврат снова вычитают средства!" — написала жительница.

Подобные жалобы появились и в комментариях других жителей.

"Согласна насчет Wildberries. Качество упало", — отметил один из комментаторов.

Другие делятся опытом, как избежать проблем: "Заказывай на ту сумму, которую не жалко потерять. Тщательно читаю отзывы и выбираю вещи с бесплатным возвратом".

Еще одна жительница рассказала, что недавно маркетплейс ошибочно удвоил ее заказ. Она обратилась в поддержку, запросив бесплатный возврат из-за технической ошибки, но ей отказали, утверждая, что это ее собственная ошибка, сообщает prmira.ru.

"Подобная ошибка возникает, если при оформлении заказа многократно нажимать кнопку "Оплатить заказ", не дожидаясь ответных действий сайта или приложения после первого нажатия", — пояснил представитель маркетплейса.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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