Россия и Северная Корея "шпионят" за США в космосе

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Аналитики китайских СМИ заметили, что Россия решила ответить на заявления США о своем космическом превосходстве удивительным образом.

Фото: Openverse by Image Catalog is licensed under CC0 1.0

Эксперты отметили, что после успешного запуска разведывательного спутника Северная Корея заявила о передаче фотографий американских военных баз на острове Гуам.

Китайские аналитики предполагают, что технологический успех КНДР мог быть достигнут при участии России, особенно после встречи Владимира Путина с Ким Чен Ыном.

Эксперты считают, что это лишь начало неожиданных действий со стороны России, готовящей еще более удивительные сюрпризы для США.