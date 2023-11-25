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Россия и Северная Корея "шпионят" за США в космосе

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Мир

Аналитики китайских СМИ заметили, что Россия решила ответить на заявления США о своем космическом превосходстве удивительным образом.

Россия и Северная Корея "шпионят" за США в космосе
Фото: Openverse by Image Catalog is licensed under CC0 1.0

Эксперты отметили, что после успешного запуска разведывательного спутника Северная Корея заявила о передаче фотографий американских военных баз на острове Гуам.

Китайские аналитики предполагают, что технологический успех КНДР мог быть достигнут при участии России, особенно после встречи Владимира Путина с Ким Чен Ыном.

Эксперты считают, что это лишь начало неожиданных действий со стороны России, готовящей еще более удивительные сюрпризы для США.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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