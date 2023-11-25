Аналитики китайских СМИ заметили, что Россия решила ответить на заявления США о своем космическом превосходстве удивительным образом.
Эксперты отметили, что после успешного запуска разведывательного спутника Северная Корея заявила о передаче фотографий американских военных баз на острове Гуам.
Китайские аналитики предполагают, что технологический успех КНДР мог быть достигнут при участии России, особенно после встречи Владимира Путина с Ким Чен Ыном.
Эксперты считают, что это лишь начало неожиданных действий со стороны России, готовящей еще более удивительные сюрпризы для США.
Любимый российскими зрителями фильм "Москва слезам не верит" режиссера Владимира Меньшова, вышедший на широкий экран в 1979 году, кажется изучен с точностью до каждого эпизода и найти в нем новые киноляпы уже не реально.