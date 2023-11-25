В Германии сообщили, как ЕС обманывает Украину

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Немецкий предприниматель и бывший владелец Megaupload, Ким Дотком, высказал мнение о том, что обещания, данные Евросоюзом Украине, являются лишь символическими и не подкрепляются действиями.

Фото: "War in Ukraine: keep the pressure up on Russia and aim for energy independence" by European Parliament is licensed under CC BY 2.0.

В своем посте в социальной сети X он отметил, что конкретным примером такого подхода служит обещание ЕС отправить миллион снарядов в Украину, которое так и осталось невыполненным.

Ранее сообщалось, что контрнаступ закончился — Украина задумалась о переходе к стратегической обороне.