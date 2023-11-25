Немецкий предприниматель и бывший владелец Megaupload, Ким Дотком, высказал мнение о том, что обещания, данные Евросоюзом Украине, являются лишь символическими и не подкрепляются действиями.
В своем посте в социальной сети X он отметил, что конкретным примером такого подхода служит обещание ЕС отправить миллион снарядов в Украину, которое так и осталось невыполненным.
Ранее сообщалось, что контрнаступ закончился — Украина задумалась о переходе к стратегической обороне.
Российский актёр Гоша Куценко стал меньше появляться на телевидении, выходить в свет и общаться с поклонниками.