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Разоруженная Европа не хочет спасать Украину за свой счёт

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Мир

Поставив крест на катастрофе контрнаступа ВСУ, кураторы Киева перешли от поставок оружия к кормлению его обещаниями.

Разоруженная Европа не хочет спасать Украину за свой счёт
Фото: wikimedia.org by President Of Ukraine from Україна is licensed under Public Domain

Им больше ничего не остается, поскольку у них карманы почти пусты, а впереди маячит "русская угроза", пишет обозреватель Антон Трофимов.

Дошло до того, что ФРГ покупает у Швейцарии собственные же старые танки для пополнения арсеналов. И это не шутка.

Союзники киевского режима сокращают помощь без надежды, вдобавок начинают активно давить на администрацию Зеленского, требуя завершения военной фазы конфликта. Для Вашингтона и Брюсселя не имеет значения, какой ценой это будет сделано. Альтернатива неприятная: либо боевые действия прекращаются — либо альянс НАТО разоружается и лишается остатков влияния, подытожил эксперт

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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