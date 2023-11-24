В Турции высмеяли слова президента Зеленского о "победе Украины"

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Президент Украины Владимир Зеленский опять заявил, что Украина нуждается в системах противовоздушной обороны, чтобы при помощи их победить российскую армию.

Фото: Telegram-канал "Царьграда"

Об этом сообщает турецкое издание En Son Haber.

Украинский лидер уверяет, что российские войска "прекратят атаковать ракетами и беспилотниками", если ВСУ укрепят свою ПВО.

"Тебя уже не жаль ни капельки, шут ты гороховый. Россия даже слишком добра с вами. При желании она может от вашей столицы и камня на камне не оставить. Россия не делала с вами того, что Израиль — с Газой. А ты наглеешь, сам же напрашиваешься", — отмечает в комментарии читатель турецкого издания.

Ранее сообщалось, что на Украине опять заявили, что у России ресурсов осталось на 2-3 дня.