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В Англии планируют полностью запретить курение

1:46
Мир

В начале ноября 2023 года правительство Англии объявило о постепенном искоренении употребления никотина в стране.

В Англии планируют полностью запретить курение
Фото: "Vaping Sign" by JeepersMedia is licensed under CC BY 2.0.

Премьер-министр Риши Сунак представил план, включающий ограничение продаж электронных сигарет, введение дополнительных налогов на вейпы и внедрение "поколенческого" запрета на курение. Согласно этому запрету, начиная с 2027 года, лица, родившиеся после 2009 года, не смогут легально приобретать сигареты.

Премьер утверждает, что меры по искоренению курения приведут к экономии £17 млрд в год и снизят нагрузку на систему здравоохранения. В своем обращении к парламенту он выразил надежду на сотрудничество с правительствами Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии для распространения запрета на всю территорию страны, сообщает РБК.

Англия станет второй страной после Новой Зеландии, вводящей поколенческий запрет на курение. Эксперты ожидают, что подобные меры могут уменьшить уровень курения вдвое в течение 10-15 лет.

Тем не менее, табачная промышленность выступает против этих инициатив. Исследователи из Университета Бата отмечают, что отрасль может использовать различные стратегии, включая распространение ложных представлений о влиянии антиникотиновых мер на общество и экономику. Представители отрасли, поддерживаемые организацией Forest, уже назвали план Сунака "отчаянным" и заявили, что он "не сработает".

Ранее сообщалось, что в России разработали антивейп-систему для борьбы с курильщиками.

Наркотики, алкоголь и курение в школах Англии - Миф или реальность?
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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