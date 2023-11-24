В России разработали антивейп-систему для борьбы с курильщиками

В Санкт-Петербургском государственном университете аэрокосмического приборостроения создана первая электронная антивейп-система. Разработанный прибор, напоминающий Bluetooth-колонку, оборудован датчиками анализа воздуха, чувствительными к наличию глицерина и пропиленгликоля (основных компонентов жидкостей для вейпа).
Данные датчики передают информацию на сервер для обработки и пересылки на устройство пользователя, что позволяет выявлять использование электронных сигарет в помещении. Главный инженер проекта, Никита Литвинцев, подчеркнул, что их инициатива связана с трагическими случаями, такими как смерть подростка из-за курения вейпа и травмы друга от взрыва литиевой батареи вейпа.
Учебные заведения видят потенциал устройства в снижении числа курящих в школах и вузах. Однако врачи утверждают, что для преодоления вредной привычки простого электронного контроллера может быть недостаточно.
Символ мог появиться между апрелем и августом 2023 года.