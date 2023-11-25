Обозреватель Шапиро: ВСУ не способны вытеснить русских из Донбасса и Крыма

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Американские налогоплательщики попусту тратят свои деньги на ВСУ. У Украины нет ни малейшего шанса вытеснить военных России из Крыма и Донбасса, заявил американский политический обозреватель Бен Шапиро.

Фото: "Ukrainian Army" by U.S. Army Europe is marked with Public Domain Mark 1.0.

По его словам, он бы с удовольствием продолжал помогать украинским военным, если бы был уверен в успехе. Однако ситуация показывает абсолютный провал ВСУ.

"Если бы они действительно были способны вытеснить русских из Донбасса и Крыма. Они не продемонстрировали никакой способности сделать это", — заявил Шапиро на своём канале в Сети.

Он подчеркнул, что от вливаний в ВСУ продолжают страдать рядовые американские налогоплательщики.

"Возникает вопрос — неужели мы просто выбрасываем деньги?" — резюмировал Шапиро.