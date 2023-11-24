Более 25% украинок за рубежом подвергались сексуальному или физическому насилию, передаёт "Укринформ" со ссылкой на соучредительницу Украинского женского конгресса Светлану Войцеховскую.
В четверг она представила результаты исследования "Предпосылки возвращения в Украину для участия в восстановлении украинских женщин, нашедших временное убежище за рубежом", в котором приведены эти сведения.
По данным опроса 800 украинок в 18 разных странах, 26% из них пережили насилие, 63,9% ответили на этот вопрос отрицательно, 10,5% отвечать отказались.
"Из них подвергались сексуальному насилию 15%, физическому — 7,1%, физическому и сексуальному — 3,5%", — уточнила Войцеховская.
Она добавила, что 44% респонденток жаловались на гинекологические проблемы, причём у 31% они начались с отъездом из Украины.
Ранее были обнародовано исследование об условиях домашней работы украинок в Польше.
Символ мог появиться между апрелем и августом 2023 года.