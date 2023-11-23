Многие украинки в Польше сталкиваются с плохим отношением и дискриминацией, пишет в четверг "РБК-Украина" со ссылкой на ukrayina.pl, которое, в свою очередь, изучило посвящённое этому вопросу исследование.
Отчёт "В тени. Украинские домашние работники в Польше", подготовленный гуманитарной организацией CARE International в Польше и Центром социально-экономических исследований (CASE), показывает, что невозможность контроля за домашним трудом в способствует нарушению прав работников.
По данным социологов, большинство украинок, работающих у поляков, занимаются уборкой дома (61%), уходом за детьми (38%), приготовлением еды (34%). Почти половина из них не закрепляла трудовые отношения контрактом.
Опрошенные украинки жаловались на польских работодателей:
Половина респонденток призналась в готовности терпеть насилие, идти на компромисс с обидчиком или искать другую работу, нежели заявить в полицию.
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