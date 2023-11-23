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В Киеве пожаловались на отношение к украинкам в Польше

1:32
Мир

Многие украинки в Польше сталкиваются с плохим отношением и дискриминацией, пишет в четверг "РБК-Украина" со ссылкой на ukrayina.pl, которое, в свою очередь, изучило посвящённое этому вопросу исследование.

В Киеве пожаловались на отношение к украинкам в Польше
Фото: Agencja Wyborcza.pl by Patryk Ogorzałek

Отчёт "В тени. Украинские домашние работники в Польше", подготовленный гуманитарной организацией CARE International в Польше и Центром социально-экономических исследований (CASE), показывает, что невозможность контроля за домашним трудом в способствует нарушению прав работников.

По данным социологов, большинство украинок, работающих у поляков, занимаются уборкой дома (61%), уходом за детьми (38%), приготовлением еды (34%). Почти половина из них не закрепляла трудовые отношения контрактом.

Опрошенные украинки жаловались на польских работодателей:

  • 61% хотя бы раз сталкивались с неравным и жестоким отношением, преследованием, эксплуатацией или дискриминацией;
  • 52% хотя бы раз вынуждены были работать во время болезни или после травмы;
  • 46% выполняли свои обязанности дольше, чем положено, или получали отказ в перерыве для отдыха;
  • 30% женщин испытывали физическое или психическое насилие со стороны своих работодателей.

Половина респонденток призналась в готовности терпеть насилие, идти на компромисс с обидчиком или искать другую работу, нежели заявить в полицию.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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