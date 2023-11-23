"Мы пришли резать белых": Франция не справляется с террором этнических банд

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Официальный Париж уже не справляется с усиляющимся террором этнических банд в стране.

Фото: theintercept. com

Об этом сообщает французское издание Boulevard Voltaire.

Франция привыкла возмущаться из-за нападений местных граждан на мигрантов, но этнические банды совершают всё больше нападений на французов, и об этом никто не говорит, подчеркивает автор статьи.

На сегодняшний день во Франции страдают не только жители городов: под угрозой мигрантов оказались даже сельские дискотеки.

Недавно на одну из дискотек пришли два десятка человек с ножами, которые кричали: "Мы здесь, чтобы резать белых людей".