Экс-дипломат Аро: избрание Трампа станет "джекпотом" для России

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Без помощи Запада Украина проиграет России, заявил французский экс-дипломат Жерар Аро. По его словам, если на президентских выборах 2024 года в США победит Дональд Трамп, Россия сорвёт "джекпот".

Фото: facebook.com/DonaldTrump

По его словам, ВСУ держатся только благодаря огромным экономическим вливаниям Запада, если победит Трамп, то "праздник" может закончиться.

"Наступит ноябрь 2024 года и возможное избрание Дональда Трампа. Если Трампа изберут <…>, для России это станет джекпотом. Это будет победой России", — заявил Аро в эфире телеканала LCI.

Он подчеркнул, что в таком случае новая власть в США займётся внутриполитическими и экономическими проблемами, а Украина останется без важнейшего спонсора.