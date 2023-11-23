Без помощи Запада Украина проиграет России, заявил французский экс-дипломат Жерар Аро. По его словам, если на президентских выборах 2024 года в США победит Дональд Трамп, Россия сорвёт "джекпот".
По его словам, ВСУ держатся только благодаря огромным экономическим вливаниям Запада, если победит Трамп, то "праздник" может закончиться.
"Наступит ноябрь 2024 года и возможное избрание Дональда Трампа. Если Трампа изберут <…>, для России это станет джекпотом. Это будет победой России", — заявил Аро в эфире телеканала LCI.
Он подчеркнул, что в таком случае новая власть в США займётся внутриполитическими и экономическими проблемами, а Украина останется без важнейшего спонсора.
Старший мичман ВМФ России Денис Никитин погиб 10 ноября во время атаки украинских морских дронов-камикадзе на одну из баз Черноморского флота в Крыму.